Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı Yenimahalle'de Uygulandı

Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı Yenimahalle'de Uygulandı
Güncelleme:
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, ilkokul öğrencilerine yönelik 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programının saha uygulaması yapıldı. Öğrencilere sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla uygulamalı eğitimler verilirken, katılan çocuklar 'Sağlık Elçisi' ilan edildi.

ANKARA'da ilkokul öğrencilerinin sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefleyen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programının üçüncü saha uygulaması, Yenimahalle Ostim İlkokulu'nda yapıldı. Öğrencilere teorik ve uygulamalı sağlık eğitimleri verildi, etkinliğe katılan çocuklar, ' Sağlık Elçisi' ilan edildi.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen program kapsamında öğrencilere teorik ve uygulamalı sağlık eğitimleri verildi, etkinliğe katılan çocuklar, ' Sağlık Elçisi' ilan edildi. Programa Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Emin Şahin, Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Ünal, İlçe Sağlık Müdürü Fatıma Doğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Zengin katıldı. Açılış, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü folklor ekibinin halk oyunları gösterisi ile başladı. Ardından öğrenciler tarafından fiziksel aktiviteye yönelik performans sergilendi.

'200 BİNE YAKIN ÖĞRENCİYE ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ'

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Emin Şahin, programın Türkiye genelinde geniş bir öğrenci kitlesine ulaştığını belirterek, "Bugüne kadar biz yaklaşık 6 aydır bu programa devam ediyoruz. 500'ün üzerinde okulda bu programı gerçekleştirdik. 200 bine yakın öğrenciye de bu programımızla ulaşmış durumdayız. Özellikle Türkiye genelinde her ay en az iki okulda bu programımız her ilimizde gerçekleşmekte. Yıl sonunda öğrencilerimizin büyük bir miktarına ulaşmayı hedefliyoruz. Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı, özellikle Milli Eğitim içerisindeki ilkokullarımızdaki eğitim programımızın tamamlayıcısı niteliğinde. 'Çocuklarımız ilk kez sağlık çalışanlarıyla kendi güvenli ortamlarında karşılaşsınlar, ambulanslarımızı ve UMKE araçlarımızı yine istasyonlarımızda sunduğumuz hizmetleri özellikle sağlıklı yaşam çerçevesinde tatbik edebilsinler ve uygulamalarını görebilsinler' diye düzenliyoruz" diye konuştu.

'AMACIMIZ SAĞLIK OKURYAZARLIĞINI YAYIGINLAŞTIRMAK'

İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, "Buradaki amacımız özellikle ana sınıfı ve ilkokulu kademesindeki çocuklarımıza, öğrencilerimize sağlıklı hayat bilincini aşılamak. Onları bundan sonraki yaşamlarında gerek kendi sağlıkları açısından gerekse ailelerindeki kardeşleri, büyükleri, ebeveynleri, anne babaları, komşuları kim varsa öğrendikleri sağlık bilgilerini onların da öğrenmesini, paylaşmalarını sağlayarak sağlık okuryazarlığını toplumda yaygınlaştırmak" dedi.

8 EĞİTİM İSTASYONUNDA UYGULAMALI EĞİTİM

Etkinlik kapsamında okul bahçesinde 'Aile Hekimliği', 'Ağız ve Diş Sağlığı', 'Sağlıklı Beslenme', 'Fiziksel Aktivite', 'Hijyen', 'Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma', '112 Acil Sağlık Hizmetleri' ve 'UMKE' başlıklarında 8 istasyon kuruldu. Sağlık çalışanlarıyla birlikte görev alan öğrenciler, öğrendiklerini akranlarına uygulamalı olarak aktardı. Alanda 112 acil yardım ambulansı, motorize ekip aracı ve UMKE aracı yer aldı. Öğrenciler ambulansları inceleyip siren çalıştırdı; UMKE çadırında tıbbi ekipmanları tanıma fırsatı buldu. Program, istasyon gezisinin ardından sona erdi.

