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Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı Başladı

Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı Başladı
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Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı, Eskişehir'deki Milli İrade İlkokulu'nda başlatıldı. Program, öğrencilere sağlık bilinci aşılamayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor.

SAĞLIK Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle başlatılan ve öğrencilere küçük yaşlardan itibaren sağlık bilinci aşılamak amacıyla hazırlanan 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı Milli İrade İlkokulu'nda başlatıldı. Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı geçen nisan ayında öğrencilere küçük yaşlardan itibaren sağlık bilinci aşılamak sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' projesini hayata geçirdi. Projenin Eskişehir ayağı ise Milli İrade İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Projenin açılışı programına Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, sağlık çalışanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, temel amaçlarının çocukların sağlık konusunda daha bilinçli hale getirmek olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızın hedef kitle olarak seçilmesi hem kendi akranları üzerinde hem de çocukların aileleri üzerinde önemli etkilerinin olması büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın duyarlılığı toplumsal farkındalığın daha iyi bir noktaya taşınmasında da oldukça önemli bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Bu eğitimi alan ve 'sağlık elçisi' ünvanını kazanmış olan çocuklarımız, arkadaşları başta olmak üzere çevrelerine ve ailelerine bu konuda aldıkları eğitim anlatarak, daha duyarlı olmaları konusunda önemli bir katkı sunacaktır. Projenin toplumsal duyarlılığımızı daha ileri bir seviyeye çıkarması dileğiyle emeği geçenleri tekrar kutluyorum" dedi.İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ise program öncesinde öğrencilere verilen teorik sağlık eğitimleri hakkında bilgiler verdi. Program sırasında okul bahçesinde hazırlanan sağlık stantları ile teorik bilgilerin pekiştirildiğine kaydeden Bildirici, "Bizim temel amacımız, bu proje bağlamında tüm çocuklarımıza değişik lokalizasyonda ve değişik zamanda okullardaki tüm öğrencilerimize ulaşarak, halk sağlığı bağlamında sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, hareketli yaşam, aşılama ve aile hekimliği kullandırılılması ile diğer taraftan 112 ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bağındaki sağlık hizmetlerini tanıtmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.Programda etkinliğe katılan 18 öğrenciye 'Sağlık Elçisi' belgesi verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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