"Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam" yürüyüşü gerçekleştirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam" yürüyüşü gerçekleştirildi

AA - Bayram Sarayoğlu - Sağlık
 - Güncelleme:
'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam' yürüyüşü gerçekleştirildi

Artvin'de, "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam" yürüyüşü gerçekleştirildi.

ARTVİN (AA) - Artvin'de, "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığının toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak amacıyla yürüttüğü, "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında yürüyüş organize edildi.

Hastane Caddesi önünde toplanan ve ellerinde "sağlıklı yaşam için adım at", "sağlığın için hareket et", "sağlıklı beslen, sağlık için hareket et", "düzenli egzersiz sağlığınızı korur" yazılı dövizler taşıyan grup, Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

AA / Bayram Sarayoğlu - Sağlık

Sağlıklı Beslenme, Türkiye, Obezite, Artvin, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title