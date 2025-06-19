Sağlıklı Akciğer İçin Kimyasallardan ve Sigaradan Uzak Durun

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Kuş, sağlıklı akciğerler için kimyasallardan ve sigaradan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Akciğer hastalıklarının önlenmesi için yaşam tarzının değişimi ve çevresel etmenlerin temiz tutulması önem taşıyor.

Sağlıklı akciğer için kimyasal ve sigaradan uzak durun

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Serpil Kuş:

"Bu hastalıklara yakalanmayacak şekilde bir yaşam tarzı benimsenmesi tedavimizin ilk basamağıdır"

KAYSERİ - Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Serpil Kuş; sağlıklı bir akciğer için çalışılan ve yaşanılan ortamların kimyasallardan temiz olması ve insanın sigaradan uzak durması gerektiğini söyledi.

Memorial Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzman Dr. Serpil Kuş; akciğer hastalıkları ile ilgili bilgiler verdi. Akciğerde iki tip hastalık olduğunu aktaran Dr. Kuş; "Solunum fonksiyonları dediğimizde akciğerlerimizin oksijen ve karbondioksit değişimi yapabilme kapasitesini ölçtüğümüz bazı biyokimyasal süreçleri kastetmekteyiz. Bunları da solunum fonksiyonları testleri ile değerlendiriyoruz. Başlıca iki tip hastalık grubu var; birincisi obstrüktif grup. Bunlar engel oluşturucu, tıkayıcı hastalık grupları. Bir diğeri de restriktif grup, bu da daha çok kısıtlayıcı hastalık grubu. Obstrüktif hastalıkları; hava akımının önünde engel oluşması şeklinde tanımlayabiliriz. Bu grubun en önde gelenleri astım, koah, bronşektaziyi ekleyebiliriz. Restriktif patolojiler ise; göğüs duvarı ya da akciğerin yapısının bozulmasından kaynaklanan hastalıklardır. Göğüs duvarıyla ilgili kifoskolyoz ya da sadece kifoz bulunması, akciğerin sertleşmesiyle seyreden hastalıklar oluyor" dedi.

Bazı akciğer hastalıklarının tedavisinin olduğunu ifade eden Kuş, bazı hastalıklarda ise yapılacak tedavi ile ilerlemenin yavaşlatıldığını sözlerine ekledi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Serpil Kuş; "Bazı hastalıkların tedavisi mümkün. Hastalarımız bu hastalıklardan kurtulabilir. Özellikle astım durumunda ilaçlarla hastalığı kontrol altında tutabiliyoruz. Ama koah gibi durumlarda hastalık genellikle ilerleyici oluyor, tedavilerle biz bu ilerleyişi yavaşlatabiliyoruz. Öncelikle bu hastalıklara yakalanmayacak şekilde bir yaşam tarzı benimsenmesi tedavimizin ilk basamağı oluyor. Bu hastalıkların bir kısmının önlenmesi mümkün. Özellikle yaşam tarzı ve kimyasallardan uzak tutulan bir yaşam tarzı benimsemek önemli. Burada sigara bir numaralı maruziyetimiz. Ancak sigara dışında da yapılan işe bağlı kimyasallar, tozlar, çeşitli maddelerle temas eden kişilerde de akciğer rahatsızlıkları görebiliyoruz. Çalışılan ve yaşanılan ortamların bunlardan temiz tutulması bizim için ilk basamak korunma yöntemi oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Sağlık
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