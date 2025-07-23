Sağlıkçılar, Yaralı Çocukları Balonla Sakinleştirdi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde triportör kazasında yaralanan 2'si çocuk 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından muayene eldiveninden yapılan balonla sakinleştirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi.

SAĞLIKÇILAR, YARALI ÇOCUKLARI MUAYENE ELDİVENİNDEN YAPTIKLARI BALONLA SAKİNLEŞTİRDİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde triportörün köprülü kavşak inşaat alanına uçtuğu kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı çocukları muayene eldiveninden yapılan balonla sakinleştirildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bozüyük yönünden gelen Fatih Ö. (35) idaresindeki 16 BTK 558 plakalı triportör, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 2 metre yükseklikten köprülü kavşak inşaat alanına uçtu. Devrilen araçta sürücü Fatih Ö. ile eşi Aylin Ö. (28), çocukları Hasan Ö. (9) ve Tuğra Ö. (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlıkçılar, yaralı çocukları muayene eldivenin şişirerek yaptıkları balonla sakinleştirdi. Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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