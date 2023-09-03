Sağlıkçılar festival alanında vatandaşları bilgilendiriyor

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Alaşehir 5. Uluslararası Üzüm Festivalinde 'Sağlık Hayat Merkezi' standı açtı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 5. Uluslararası Üzüm Festivali etkinliklerinde Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü de kurulan panayır alanında 'Sağlık Hayat Merkezi' standı açarak hem sağlık taraması yapıyor hem de vatandaşları bilgilendiriyor. Açılan stantta vatandaşlar rahim ağzı, meme ve bağırsak kanser, hakkında bilgilendirilirken isteyen vatandaşların tansiyonunu ölçüyor ve organ bağışları kabul ediliyor.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Alaşehir Belediyesi tarafından kutlanan 5. Uluslararası Üzüm Festivali kutlamaları çerçevesinde kurulan panayır alanına açtıkları stantta isteyen vatandaşların tansiyonunu ölçüyor, organ bağışı kabul ediyor, rahim ağzı, meme ve bağırsak kanseri konularında bilgilendirme ve aile hekimlerine yönlendirmeler yapıyorlar. Çocuk Gelişim Uzmanı ise, aile ve çocuk eğitimi konularında bilgilendirme yaparak vatandaşları yönlendiriyor.

Standı gören vatandaşlardan biri, "Geçerken standı gördüm, burada tansiyonumu ölçtüler, çocuk gelişimi hakkında bilgiler verdiler, böyle bir hizmeti bize sundukları için teşekkür ederiz. Çocuklar için dikkat dağınıklığı, hiperaktif ile ilgili bilgi sahibi olduk, teşekkür ederiz." dedi.

Stantta görevli İlçe Sağlık Müdürlüğü Çocuk Gelişimc Uzmanı Hatice Bozkurt, "Çocuğumuzda genel gelişimsel gecikme varsa, davranış ve uyum problemleri yaşıyorsa, sosyal becerilerde yetersizlik varsa, otizmden şüpheleniyorsak, dikkat eksikliği, heperaktiviteden şüpheleniyorsak, yada öğrenme güçlüğünden şüpheleniyorsak çocuk gelişim uzmanına başvurabilirler. 0-18 yaş arası tüm çocuklara hizmet veriyoruz. Ayrıca ergenlik dönemindeki çocuklar ve aileler de danışmanlık alabilirler. Burada bizi ziyaret eden ailelerle sohbet ediyoruz ve Sağlık Merkezine yönlendiriyoruz. Randevu ile çalışıyoruz, aile hekimleri de yönlendirebilir." şeklinde konuştu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlık Eğitimcisi Nalan Çelik ise şunları söyledi: "Sağlık Hayat Merkezimiz standında vatandaşlarımıza bağırsak, rahim ağzı ve meme kanseri konularında bilgiler veriyoruz. Aile hekimlerine ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüze yönlendiriyoruz. Eğer bir sıkıntı varsa hastanelere yönlendiriyoruz. Ayrıca isteyen vatandaşlarımızın tansiyonunu ölçüyoruz, organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımızdan da bağışlarını kabul ediyoruz."

Sağlık Hayat Merkezi standının festival süresince açık kalacağı öğrenildi.