Sağlık sistemi: Sorunlar ve beklentiler

Türkiye'de sağlık meslek örgütleri; sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, düşük ücret ve ağır iş yüküne karşı bir süredir seslerini duyuruyor. 14 Mart Tıp Bayramı'nda açıklanan yeni düzenlemeler de bazı kesimler tarafından tatmin edici bulunmadı.

Sağlık sisteminde başlıca sorunlar ve hekimlerin talepleri neler?