Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının hakları için sunum yaptı

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'nden (Sağlık-Sen) bir heyet, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve kurul üyelerine, sağlık çalışanlarının mali ve sosyal haklarında iyileştirme taleplerine ilişkin sunum yapıldı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken ve Sağlık-Sen Hukuk Müşaviri Özlem Titrek Yıldırım'dan oluşan heyet, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve kurul üyelerine sağlık çalışanlarının taleplerini içeren bir sunum gerçekleştirdi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, kurul üyelerine yaptığı konuşmada, sunumun hekiminden hemşiresine, paramediğinden teknikerine, teknisyeninden memuruna ve hizmetlisine kadar tüm sağlık profesyonellerinin taleplerini içerdiğini dile getirdi.

KARŞILIKLI YER DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

Sağlık Bakanlığı'nda 3+1 sözleşmeli olarak görev yapan sağlık çalışanlarına ve üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına karşılıklı yer değişikliği (becayiş) hakkının verilmesiyle büyük bir memnuniyet oluşacağını kaydeden Doğan, konuyla ilgili Sağlık-Sen'in önerilerini sıraladı. Sağlık profesyonellerinin nöbet ücretlerinin günümüz ekonomik koşullarına göre düşük kaldığını belirten Doğan, nöbet ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamlarının artırılmasını istedi. Ayrıca sunumda gece tazminatı talebine dikkat çeken Doğan, "Sağlık personelinin akşam saat 20.00'den sabah saat 06.00'ya kadar geçen süreler için ücretleri yüzde 50 artırımlı ödenmelidir" ifadelerini kullandı.

EK ÖDEMELERİN ARTIRILMASI TALEBİ

Doğan, sağlık çalışanlarına muayene önceliği verilmesi ve sağlık profesyonellerinin giydiği formanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarında olduğu gibi özel görev kıyafeti sayılması gerektiğini de ifade etti. Doğan, Sağlık-Sen'in talepleri arasında yer alan; taban ödemelerin artırılması, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme tavan ücretlerinin, teşvik ve destek ödemelerinin artırılması, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının teşvik ek ödemelerinin artırılması ve temel ek ödemenin yüzde 100 oranında artırılması, temel ödemenin emekliliğe yansıtılması gibi konular hakkında da tablolarla bilgi verdi. Ayrıca Sağlık-Sen heyeti, 'Sağlık Sistemine Çalışan Bakış Açısı' ve 'Sağlık Sistemine Hasta Bakış Açısı' konulu sunum da gerçekleştirdi. Yapılan sunumda yer alan diğer başlıklar da şu şekilde sıralandı:

"Hizmetli kadrosunda görev yapanların Genel İdare Hizmetler Sınıfına atanmaları sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile bağlı kuruluşları personeline ve araştırmacı kadrosundakilere ek ödeme verilmeli. Uzman hemşirelerin yetkileri artırılmalıdır. Uzman hemşire ve uzman ebelerin özel hizmet tazminatları artırılmalıdır. Emekli olan sağlık profesyonellerinin maaşları artırılmalıdır."