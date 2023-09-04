Sağlık-Sen Otel, Üyelerine Hizmet Vermeye Devam Ediyor

SAĞLIK-Sen'in üyelerine hizmet veren Sağlık-Sen Otel, açıldığı 1 Haziran'dan itibaren yaklaşık 7 bin kişiyi ağırladı. Otel ile ilgili yapılan anket çalışmasında memnuniyet oranının yüzde 90'a çıktığı belirtildi.

Ankara Ulus'ta hizmet veren 12 katlı, 87 odalı ve 190 yatak kapasiteli Sağlık-Sen Otel, konaklayanlardan tam not aldı. 1 Haziran'da kapılarını açan Sağlık-Sen Otel, kısa sürede çok sayıda sağlık ve sosyal hizmet çalışanı ile kamu görevlilerini misafir etti. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 7 bin kişiyi ağırlayan otelde, misafir olanların yüzde 85'ini Sağlık-Sen üyeleri oluşturdu. Otel ile ilgili yapılan anket çalışmasında memnuniyet oranı yüzde 90 çıktı. Oteldeki hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren üyeler, Sağlık-Sen'e teşekkür etti.