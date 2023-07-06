Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sağlık Bakanı Koca'yı Ziyaret Etti

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Ziyarette sağlık çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişi yapıldı. Sendika heyeti, tüm sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını alması için mücadele ettiklerini belirtirken, Bakan Koca'ya teşekkür etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Sağlık-Sen heyeti ile Bakan Koca, sağlık çalışanlarının temel sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Sağlık-Sen heyeti, başta deprem bölgesindekiler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını alması için mücadele ettiklerini belirtirken, çalışanların sorunlarının çözümüne ilişkin önerilerini Bakan Koca ile paylaştı.

7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin de konuşulduğu ziyarette sendika heyeti, Bakan Koca'ya samimi yaklaşımları dolayısıyla teşekkür etti.