Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Sağlıkta şiddetin kökü kazınsın istiyoruz

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın sağlıkta şiddeti önlemek için ciddi bir çalışma yaptığını ifade ederek, "Siyasi iradenin en üst merci olan Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu konuya el atılmış olması çok önemli. Hem Sağlık Bakanımız hem de Adalet Bakanımız bir araya gelerek çok ciddi manada bir mutfak çalışması yaptılar. Biz istiyoruz ki, sağlıkta şiddetin kökü kazınsın" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sendikanın Kütahya şubesinin yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için bir talimatı olduğunu ve bunun da çok önem ifade ettiğini belirten Durmuş, "Biz istiyoruz ki, sağlıkta şiddetin kökü kazınsın. Sağlıkta şiddet olmasın. İnsanlar bir takım sorunlarla karşılaşıyorsa, bu sorunun çözüm yolları ve metotları vardır. Asla şiddet olmaması gerekiyor. Zor bir süreç. Sağlık çalışanları böyle bir baskı altında sağlık hizmeti sunmaya korkar hale geldi. Çünkü insanların ne tür tepkiler vereceğini bilemiyorsunuz. Üzerinde herhangi bir kesici, delici alet var mı bunu bilmiyorsunuz. Böyle bir tehdit altında sağlık hizmeti vermek gerçekten büyük bir zorluk içeriyordu. İnsanların bu noktada güvence altına alınacak olması, bu yönde adımların atılmış olması çok önemli. Hem Sağlık Bakanımız hem de Adalet Bakanımız bir araya gelerek çok ciddi manada bir mutfak çalışması yaptılar" şeklinde konuştu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve beraberindekiler edilen duaların ardından kurdele keserek yeni hizmet binasının açılışını yaptı ve binayı gezdi.