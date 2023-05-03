Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan: Kamu çalışanlarına seyyanen zam istediğimizi birebir Cumhurbaşkanımıza ilettik

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Memur-Sen 7. Olağan Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Bilgin ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın sorunlarını paylaştık. Kamu çalışanlarına seyyanen zam istediğimizi birebir Cumhurbaşkanımıza ilettik" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kuluöztürk ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sağlık-Sen Adana Şubesi tarafından düzenlenen 'Sağlık Çalışanları Vefa Gecesi' programına katıldı.

'BİRÇOK TALEBİ KAZANIMA DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Sağlık-Sen Başkanı Doğan, burada yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ta Memur-Sen 7. Olağan Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katıldığını hatırlatarak, "Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorun ve taleplerini direk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Bilgin'e ilettik. Kamu çalışanlarına seyyanen zam istediğimizi birebir Cumhurbaşkanımıza ilettik. Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak, çalışanların sorunlarının takipçisiyiz. Bu zamana kadar toplu sözleşme masasında birçok kazanıma imza attık. Ağustos ayında başlayacak 7. Dönem Toplu Sözleşme masasında da birçok talebi kazanıma dönüştürmek için mücadele edeceğiz. Mart ayında gerçekleştirdiğimiz kongremizden sonra hiç durmadan çalıştık. 7. Dönem Toplu Sözleşme Eylem Planını hayata geçirdik. Saha ile birlikte çalışıyoruz. O yüzden toplu sözleşme masasına güçlü gideceğiz. İstikametimizi, hedeflerimizi ve tercihimizi bugüne kadar kazandıran, özgürleştiren ve sivil topluma önem veren iradeden yana kullanacağız. Büyük güçlüklerle elde ettiğimiz kazanımlarımızın devam etmesi ve emeğin karşılığının artırılması için işimizi şansa ya da belirsizliklere bırakmayacağız" diye konuştu.

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu ise, "Hemşiresinden doktoruna, 112 çalışanından tıbbi sekreterine, teknikerinden hizmetlisine vefakar ve cefakar sağlık çalışanlarının tamamı, her şartta vazifelerini büyük bir sorumluluk ve çok yüce bir kutsiyetle yerine getirmiştir. En son Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yaşanan büyük yıkımda, tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir sorumlulukla ve insanüstü bir çabayla yaraları sarmaya çalışmıştır" diye konuştu.