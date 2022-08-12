Haber : Sağlık personeline Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık personeline Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

 - Güncelleme:
Sağlık personeline Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

SAĞLIK çalışanlarının özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren 'Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı.

SAĞLIK çalışanlarının özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren 'Ek Ödeme Yönetmeliği'  Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme, her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun" dedi.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Yönetmelik dilinin herkes için açık olmayabileceğini belirten Koca, "Günlük hayata tercüme, her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun." dedi. Yeni yönetmeliğin sağlık çalışanlarının beklentilerini büyük oranda karşılayacağını vurgulayan Bakan Koca, "Bir gün bir yönetmelik okuduk. Türkiye'de doktor olmanın anlamı değişti. İleride böyle denecek" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Sağlık

Fahrettin Koca Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title