Sağlık Müdürü'nden YKS'ye girecek öğrencilere mektup

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, sağlık çalışanlarının 17-18 Haziran'da yapıacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek çocuklarına mektup yazdı.

Demirkol, mektubunda, gençlerin geleceğini yakından ilgilendiren YKS'nin tüm üniversite adaylarına hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilerin gayretle şevkle ve fedakarlıkla çalışarak önemli bir sınavın arifesine geldiklerini belirten Demirkol, "İlmek ilmek dokuduğun süreçten sonra önemli bir sınavın arifesine geldin. Bolu'nun sağlığı için emek veren anne/babanın yolundan gideceğin, hayırlı bir evlat/birey olarak ebeveynine, devletimize ve aziz milletimize hizmet edeceğin, güzel bir mesleğe sahip olmanı, bu sınavın da buna vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı.