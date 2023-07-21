Sağlık-İş Sendikası Üyeleri Geriye Dönük Alacaklarını Talep Etti

Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, geriye dönük alacaklarının ödenmesi talebiyle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde protesto gösterisi düzenledi.

Fatih'teki İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen sendika üyeleri, "Toplu iş sözleşmesi farklarımızı ödeyin" yazılı pankart açtı. Taleplerini içeren dövizler taşıyan grup üyeleri, sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Erdem Dinç, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 190 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinin imzalandığını söyledi.

Dinç, aradan geçen 46 gündür geriye dönük alacaklarının ödenmediğini belirterek, "İşçi vefalı, cefakar, sabırlıdır. İşçi ülkesini, milletini ve devletini sever. Hele sağlık işçisi belini doğrultmadan akşamı eder. Bilir ki işini aksatsa bu ihmal bir insanın canına değer. Sendika olarak ilk günden beri defalarca masaya oturduk. 'Geriye dönük alacakları bekletmeyin.' dedik. 'İşçiye nefes aldıracak bu toplu parayı kuşa çevirmeyin.' dedik." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir beklediklerini dile getiren Dinç, alacaklarının en kısa sürede yatırılması talebinde bulundu.