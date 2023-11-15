Sağlık Emekçileri Hopa Devlet Hastanesi'ndeki Şiddeti Protesto Etti

UĞUR İSTANBULLU

Sağlık Emekçiler Sendikası (SES) Hopa Temsilciliği Hopa Devlet Hastanesi'nde yaşanan şiddet olayını hastane önünde basın açıklaması düzenleyerek protesto etti. SES Hopa Başkanı Burcu Çapar, "Uzunca bir süredir sağlık emekçilerine yönelik şiddet ile mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu konularla ilgili defalarca iş bırakma eylemleri, açıklamalar yaptık. İstediğimiz düzeyde olmasa da bazı yasal değişiklikler yapıldı. Kısmen cezalar arttırıldı. Şiddetin önlenmesine katkı sağlaması için verdiğimiz yasal önergeler halen bekliyor. Bizler, güvenli işyerleri ve şiddetsiz bir çalışma ortamı istiyoruz. Canımıza kast edenlerin mahkemelerce serbest bırakılmamasını talep ediyoruz" dedi.

Artvin'in Hopa ilçesinde 11 Kasım Cumartesi günü Acil Servis bölümünde görev yapan Doktor Belçe Özçep, bir hasta yakını tarafından sözlü şiddete maruz kaldı. Olayın ardından güvenliğin araya girmesiyle fiziki şiddet son anda engellendi. Güvenlik görevlilerinin araya girerek uzaklaştırdığı hasta yakını hakkında soruşturma açıldı. Yaşanan şiddet olayına karşı Sağlık Emekçiler Sendikası çağrısıyla bugün bir araya gelen sağlık emekçileri ve Hopalı yurttaşlar basın açıklaması yaptı.

Çapar şunları söyledi:

"11 Kasım günü akşam saatlerinde Hopa Devlet Hastanesi Acil Servis'te görev yapan kadın hekim arkadaşımıza yönelik yapılan şiddeti kınıyoruz. Biz sağlık emekçilerine yönelik fiziksel, sözel ve ruhsal şiddetin bir türlü sonu gelmiyor. Sağlıklı bir toplum için şiddetin her türlüsüne karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Yetkililere sesleniyoruz ve artık yeter diyoruz. Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik caydırıcı yasal düzenlemeler acilen hazırlanmalıdır. Toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek ancak toplumsal yaşamı demokratikleştirerek, birey ve toplumu özgürleştirerek ve eşitsizliklerle mücadele ederek; her bir bireyin yeterli beslenebildiği, uygun koşullarda barınabildiği, temiz suya ulaşımının mümkün olduğu, havanın kirletilmediği koşulları sağlayarak, temiz çevre ve güvenli gıdaya ulaşımın sağlandığı yani en temel insani ihtiyaçların karşılanması ile mümkündür. Sağlık hizmetleri ancak tüm bu sıralananlarla birlikte toplum sağlığının geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Türkiye gibi toplumsal eşitsizliklerin derin olduğu ülkelerde, sağlık hizmetleri eşitsizlikleri en aza indirgenmesi hedefiyle de yapılandırılmak zorundadır. Sağlık emekçilerine yönelik şiddeti engellemenin birinci yolu toplumdan ve hizmet üreten emekçiden yana bir sistem inşa edilmesi ile mümkündür. Elbette bu gerçekleşinceye kadar şiddeti engellemek için caydırıcı yasal düzenlemeler alınmak zorundadır ve bunun da mücadelesini vermeye devam edeceğiz…

"ACİL EYLEM PLANI HAZIRLANMALIDIR"

Sağlık emekçilerinin sorunları, acil eylem planlarının hazırlanmasını gerektirecek bir boyuta evrilmiştir artık. Sağlık sistemi iflasa doğru gitmektedir. Bu durumun sorumlusu biz değiliz. Buna rağmen sisteme olan tepki sağlık emekçilerine yansımaktadır. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak aslında çok şey değil, sadece insan onur ve haysiyetine yaraşır, güvenli bir çalışma ortamı talep ediyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Nitelikli bir sağlık hizmeti üretebilmek için mali, özlük ve sosyal haklarımızın çalışma riskimize göre dengelenmesini istiyoruz. Bu nedenlerle sendikalı, sendikasız, üyemiz olsun ya da olmasın tüm sağlık emekçilerini sağlık hizmeti üretirken olduğu gibi birlikteliğe davet ediyoruz."