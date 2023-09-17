Sağlık ekibi asansörde mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı

Sağlıkçıların asansörle imtihanı: İtfaiye ekipleri kurtarmak için dakikalarca mücadele verdi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde vakaya müdahale etmek için gelen sağlık ekibi, binanın asansöründe mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri dakikalarca kurtarmak için çalıştı.

Cumhuriyet Mahallesi Atık Sokak'ta bulunan binada meydana gelen olayda, vakaya müdahale etmek için adrese gelen sağlık ekibi binanın asansörünün bozulması neticesinde mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sağlık ekibini kurtarmak için dakikalarca mücadele verdi. Uzun uğraşlar neticesinde sağlık ekipleri bulundukları yerden kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, itfaiye ekibinin asansörden kurtarılma çalışması ve 112 Acil Servis Ambulans ekibinin kurtarılması yer alıyor.