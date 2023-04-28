Sağlık çalışanlarına verilen kahvaltı eleştirildi

Genel Sağlık-İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Özcan Arslan, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına nöbetlerde çıkan kahvaltıyı eleştirdi. Ayrıca, sendika üyeleri mesleki sorunlarını dile getirdi ve mart ayı fazla mesai ücretlerini alamadıklarını ifade etti.

Genel Sağlık-İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Özcan Arslan, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına nöbetlerde çıkan kahvaltıyı eleştirdi. Arslan, "Çalışan memnuniyetine bakın. Bunlar çöpe mi gidiyor, sağlıklı mı besleniliyor? Bu köpük tabak sağlıklı mı, anlatmaya gerek var mı? Köpük tabağın içinde verilen malzemeyi söylüyorum, ben size" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı Genel Sağlık-İş Sendikası üyeleri, bugün Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde mesleki sorunlarını dile getirdi. Basın açıklamasını okuyan Genel Sağlık İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Özcan Arslan, mart ayı fazla mesai ücretlerini alamadıklarını ifade etti.

"GEÇİM SIKINTISI ÇEKEN İNSANLARIZ"

Özcan Arslan, şunları söyledi:

"Bugün burada yoksulluk sınır altında maaşlarıyla çalışmak ve yaşamak zorunda bırakılan sağlık emekçilerin talepleri için toplanmış bulunuyoruz. Gece nöbet tutan, sabah da yorgun eve giden ve yorgun yorgun tekrardan çocuklarıyla beraber yaşamak zorunda kalan geçim sıkıntısı çeken insanlarız. Gece nöbet tutup da fazla bir para almayan, nöbet ücreti saati 38 TL'ye çalışan insanlarız. Bayramları nöbet tutan insanlarız. Saat 8'de hastaneye gelip 5'te giden insanlar değiliz. Bizler düşünüyoruz, memur muyuz, inanın kafamız karışıyor. Neden, biz 8'de gelip 5'te çıkmıyoruz ki… Nöbeti bayramda tuttuk diyelim. Ağır nöbetçiysek parasını alamıyoruz. Nasıl mı, gündüzde çalışmak gerekirse gündüzdeki arkadaşları idari izinli sayalım, diğer çalışanlar kendi sevabına çalışsın.

"BU KÖPÜK TABAK SAĞLIKLI MI?"

Size söyleyeyim, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesinde, sırayla verilen kahvaltı... Bunu yiyip yiyip de bitiremiyoruz. Bir yumurta… Belirli günlerde dağıtılan kahvaltımız. Çalışan memnuniyetine bakın. Bunlar çöpe mi gidiyor, sağlıklı mı besleniliyor? Bu köpük tabak sağlıklı mı, anlatmaya gerek var mı? Köpük tabağın içinde verilen malzemeyi söylüyorum, ben size.

"MART AYININ FAZLA MESAİSİNİ DAHA ALMADIK"

Biz mart ayının fazla mesaisini daha almadık. Bir ay geçmiş, yiğidin hakkı teri soğumadan verilir. Biz kötü bir şey söylemiyoruz. Ben martta çalıştığım fazla mesaiyi nisan ayının sonu gelmiş, 'kasada para yok, para gelmedi' deniliyor. Tamam da ben martta çalıştım."

Sendika üyeleri, seçim sürecine girilen günlerde, sağlık çalışanların sorunlarını gündeme getirmeyen adaylara kırmızı kart gösterdi.