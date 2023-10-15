Sağlık Çalışanlarına Şiddete Sıfır Tolerans

SEFA GARDİYANOĞLU

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişilere ceza verilmediği sürece bu işin bir caydırıcılığı olmaz. Sağlık kurumları ve kuruluşlarının tamamı sıfır toleranslı alan ilan edilmeli. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan her kimse sağlık hizmetlerinden acil durumlar haricinde yararlanmamalı" dedi.

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türkiye Kamu-Sen) bölge toplantısı, dün şube temsilcilerinin katılımıyla Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirildi. Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de katıldı. Toplantıda konuşan Kahveci, geçen hafta Kocaeli'nde de yaşanan ve son dönemde artışa geçen sağlıkta şiddet olaylarına dikkat çekti. Kahveci, şunları söyledi:

"BİZ ARTIK ŞİDDET KONUŞMAK İSTEMİYORUZ"

"Buradan Sağlık Bakanı'na çağrı yapıyorum. Artık sağlık çalışanlarının gündeminden şiddet konusunu çıkartmalıyız. Biz artık şiddet konuşmak istiyoruz. Geçmiş yılllarda atılmış adımlar var ama yeterli olmadı. Gelin hep beraber eylem planı içerisinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı çaba gösterelim. Bizim somut önerilerimiz var. Alışveriş merkezlerine X-Ray cihazlarından geçmeden giremiyorsunuz. Ama hastanelere giriliyor. Silahlarla da kesici aletlerle de çok rahat giriyorsunuz. Bunu önlemek çok mu zor? Hastanelere de koyalım bir X-Ray cihazı. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar tutuklu yargılanmalı. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişilere ceza verilmediği sürece bu işin bir caydırıcılığı olmaz. Bu yüzden yargı mensuplarına da çağrı yapıyorum. Cezalar paraya çevrilir ertelenirse caydırıcı olmaz. Bu cinnet halini, bu şiddet meselesini duymadığımız bir gün yok. Bunu artık nihayete erdirmek lazım. Sağlık kurumları ve kuruluşlarının tamamı sıfır toleranslı alan ilan edilmeli. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan her kimse sağlık hizmetlerinden acil durumlar haricinde yararlanmamalı."