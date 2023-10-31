Sağlık çalışanı, sayıları 100'ü aşan sokak hayvanlarının umudu oldu

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da yaşayan sağlık çalışanı Özlem Gönültaş, hayalet şehrin sokaklarını tek tek gezerek, sayıları 100'ü aşan hayvanları besliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da kent merkezinin işlek sokakları adeta hayalet şehre döndü. Deprem sonrası sokaklarda yaşayan hayvanlar da zor günler geçirdi. Kentte bir hastanede görevli tıbbi sekreter Özlem Gönültaş, depremin ilk gününden beri enkaz kentin sokaklarını tek tek gezerek sayıları 100'ü geçen hayvanları besliyor. Kendi mahallesindeki kediler hariç 6 mahalledeki kedilerin de yemini ve suyunu veren Gönültaş, can dostlar için bir kap mama bir kap su yardımı bekliyor.

"Kış mevsimi geldiğinde sokak hayvanları daha zor şartlarda yaşayacaklar"

Sokak hayvanlarını beslemekte bireysel çabalarının yetersiz kaldığını ifade eden Gönültaş, "Depremden bu yana kedileri gönüllü besliyorum ama yetersiz kalıyor ve destek istiyorum. Onlara kalacak bir yerler yapılabilir diye düşünüyorum. Her durum için devletten bir şeyler beklemek yanlış. Bu hayvanların vebali birçok kişinin üzerinde olabilir. Kış mevsimi geldiğinde sokak hayvanları daha zor şartlarda yaşayacaklar. Ben hepsine yetişemiyorum. Gönüllü arkadaşlardan destek bekliyoruz" dedi.

"Deprem zamanında birkaç gün açlık çektik ne kadar zor olduğunu gördük"

Bir kap mama ve bir kap suyun maddi karşılığının çok büyük olmadığına dikkat çeken Gönültaş, "Şehir dışından ve Hatay'da yaşamayan insanlar gelip hayvanlar için çaba sarf ediyorsa memleketimin insanlarından da bunu bekliyorum. Memleketimin insanları bu kadar duyarsız olamaz diye düşünüyorum. Herkes yaşadıkları mahalledeki kedileri beslemek için bir şeyler yapabilir. Bunu yapamıyorlarsa mama kumbaramız var. Gönüllü beslenme yapan kişilere bu kumbara sayesinde yardımcı olabilirler. Bizler deprem zamanında birkaç gün açlık çektik ne kadar zor olduğunu gördük. Sokak hayvanları her gün bu zorluğu çekiyor. Bu yüzden insanlardan ve yetkililerden yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.