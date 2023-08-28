Sağlık Bakanlığı, Yozgat Şehir Hastanesinde Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'ni Faaliyete Geçirdi

Sağlık Bakanlığı, 80 yaş ve üstü kişiler için Yozgat Şehir Hastanesinde kurulan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin faaliyete başladığını duyurdu. Merkez, yaşlıların evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarını destekleyecek ve uzaktan sağlık hizmeti sunacak.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM), yaşlıların evinde tıbbi bakım ihtiyaçlarını karşılamak, uzaktan sağlık hizmeti ve nakli gibi konularda destek vermek üzere hizmete başladı. YAŞAM personeli ilk hasta ziyaretinde bulunup, hasta yakınlarını bilgilendirdi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, hastane bünyesinde oluşturulan YAŞAM personeli ile birlikte ilk hasta ziyaretine katıldı. Kozan, YAŞAM ile 80 yaş ve üzeri kişilerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının desteklenmesi, tıbbi izlem, gerektiğinde uzaktan sağlık hizmetiyle muayene ve danışmanlık hizmeti verilmesinin amaçlandığını söyledi.

"YAŞAM MERKEZİ EKİBİ 80 YAŞ ÜSTÜ HASTALARI YALNIZ BIRAKMAYACAK"

Hastanın, hastaneden eve, evden hastaneye naklinin organize edilerek hastane içindeki tıbbi bakımı için gerekli hizmet koordinasyonunun sağlanmasının da amaçlandığını aktaran Kozan, şöyle konuştu:

"Yaşam Merkezi ekibini kurmuş bulunmaktayız, ilk ziyaretimizi de gerçekleştirdik. Hastamız 85 yaşındaydı, yatalak bir hastaydı. Çeşitli rahatsızlıkları vardı. Biz onlarla ilgili Yaşam Merkezi koordinatörümüzle ve evde sağlık ekibimizle birlikte değerlendirmelerinde bulunduk ve tedavisinde katkı sağlayabileceğimiz ne varsa görüşlerimizi bildirdik. Ziyaretlerini sıklaştıracağız çünkü 80 yaş üstü hastalar bizim için kıymetli. Bu yaşam merkezi ekibi 80 yaş üstü hastaları yalnız bırakmayacak. Sürekli olarak tedavi hizmetlerinde ne gerekiyorsa, daha sık ziyaretlerle, daha sık görüşerek tedavisini daha kaliteli bir hale getirmeye çalışacağız. Amacımız 80 yaş üstü olsun, tüm hastalarımız olsun daha güzel daha huzurlu hissedebilecek bir tedavi hizmeti ayarlayabilmek."

"SON BİR YILDIR EVDE BAKIM ÜNİTESİ HASTASI, DESTEK ALIYORUZ"

Yozgat Şehir Hastanesi YAŞAM ekibinin ziyaret ettiği hastanın bakımını üstlenen kızı Seval Kılıç da, "Babam 85 yaşında, demans hastası. Pandemiden beri evdeydi kendisi. Şu son bir senedir tamamen yatağa bağımlı bir şekilde kaldı. Son bir yıldır evde bakım ünitesi hastası, destek alıyoruz. Bundan sonra da yaşan merkezine artık sürekli gelecekler, takip edecekler, daha yakinen ilgilenecekler. Bu da bizim için büyük bir avantaj oldu" diye konuştu.