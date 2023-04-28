Sağlık Bakanlığı ve Sağlık-Sen arasında yapılan KİK toplantısında sağlık çalışanlarının talepleri görüşüldü

Sağlık Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) arasında yapılan Kurum İdari Kurul (KİK) toplantısında, sağlık çalışanlarının gündemindeki konular ve deprem bölgesindeki çalışanların talepleri görüşüldü.

Sağlık Bakanlığı 2023 yılı ilk Kurum İdari Kurul (KİK) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Sağlık-Sen adına Genel Sekreter Durali Baki, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ile Sağlık-Sen hukuk ve mevzuat uzmanları katılırken, Bakanlık adına Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Mehmet Koca, Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Kaya ve ilgili bürokratlar katıldı. Sağlık-Sen'in sürekli dile getirdiği aile hekimlerinin izin kullandıklarında görev başında olan aile sağlığı çalışanlarından ek ödeme kesintisi yapılmaması talebi, KİK toplantısında da gündeme getirildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu konuda düzenleme yapılması için çalışma yapılacağını ifade etti.

'ŞUA İZNİ KONUSUNDA TAŞRA TEŞKİLATI BİLGİLENDİRİLECEK'

Toplantıda Sağlık-Sen tarafından Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında şua izninin kullanımının farklılık gösterdiği dile getirildi. Bakanlık yetkilileri de şua izninin kullanımı konusunda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla taşra teşkilatının bilgilendirileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan KİK toplantısında gündeme getirilen konular ise şu şekildedir;

"Afet bölgesinde görevlendirilen sağlık çalışanlarının, mesai saatleri konusunda yaşadıkları sorunlar çözülmelidir. Deprem sırasında görevi başında vefat eden sağlık çalışanları "görev şehidi" olarak anılmalıdır. Depremzede sağlık çalışanlarından, 5 yaşından küçük çocuğu olanlara idari izin verilmelidir. Maaş promosyon anlaşması kapsamında "para puan" alamayan çalışanların sorunu çözülmeli ve bu ücretlerden yararlanamayan sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderilmelidir. Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nde Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı tablosunda yer alan yataklı servis sorumlularına verilen ek ödeme artışı, tüm birim sorumlularına verilmelidir. Başta afet bölgesi olmak üzere yataklı sağlık tesislerindeki yemek hizmetlerinin, çalışanların kurumsal aidiyeti ve çalışma motivasyonu açısından kalitesinin artırılması gerekmektedir."