Sağlık Bakanlığı, turistlerden tahsil edilmeyen 214 milyon TL'lik sağlık masraflarını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, " Sayıştay, 2022 yılında sağlık hizmeti alan turistlerden 214 milyon 580 bin TL'nin tahsil edilmediğini tespit etmiştir. Bizim vatandaşlarımız sağlık sigortası yaptırmadan yurt dışına gitmeye korkarken Sağlık Bakanlığı'nın sigortası bulunmayan turiste verdiği hizmetin karşılığını takip ve tahsil etmemesi kendi vatandaşına verdiği değeri açıkça göstermektedir. İçinde bulunduğumuz ekonomik krizde, parası olmayanın muayene olamadığı hatta kritik ameliyatların dahi yapılamadığı bir dönemde turistlerin rahatça tedavi olup herhangi bir kayıt olmadan ve herhangi bir ücret talep etmeksizin sağlık tesislerinden ayrılması kabul edilemez. Önce bizim toplumumuz sağlıklı olmalıdır. Ülkemizi yol geçen hanına çeviren, sağlık hizmetlerini piyasalaştırarak durma noktasına getiren AKP hükümetinin kendi vatandaşını yok saydığını Sayıştay raporlarından bir kez daha gördük" dedi.

Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Sayıştay Raporu'nda turist olarak Türkiye'ye gelen ve sağlık hizmeti alan yabancıların 214 milyon 580 bin TL tutarındaki masraflarının ödenmediği bilgisi yer aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Dinçer, şunları söyledi:

"VATANDAŞLARIMIZ SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRMADAN YURT DIŞINA GİTMEYE KORKARKEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN SİGORTASI BULUNMAYAN TURİSTE VERDİĞİ HİZMETİN KARŞILIĞINI TAKİP VE TAHSİL ETMEMESİ KENDİ VATANDAŞINA VERDİĞİ DEĞERİ AÇIKÇA GÖSTERMEKTEDİR"

"Sayıştay, 2022 yılında sağlık hizmeti alan turistlerden 214 milyon 580 bin TL'nin tahsil edilmediğini tespit etmiştir. Türkiye'de sağlık hizmetlerinin her geçen gün kötüye gittiği, özelleştiği ve artık parası olmayanın yeterli sağlık hizmeti alamadığı bir ortamda Sağlık Bakanlığı ülkemize turistik amaçla gelen yabancı uyruklu kişilerin tedavilerini yapıp hizmet bedellerini tahsil etmemiştir. Bizim vatandaşlarımız sağlık sigortası yaptırmadan yurt dışına gitmeye korkarken Sağlık Bakanlığı'nın sigortası bulunmayan turiste verdiği hizmetin karşılığını takip ve tahsil etmemesi kendi vatandaşına verdiği değeri açıkça göstermektedir. İçinde bulunduğumuz ekonomik krizde, parası olmayanın muayene olamadığı hatta kritik ameliyatların dahi yapılamadığı bir dönemde turistlerin rahatça tedavi olup herhangi bir kayıt olmadan ve herhangi bir ücret talep etmeksizin sağlık tesislerinden ayrılması kabul edilemez. Önce bizim toplumumuz sağlıklı olmalıdır. Ülkemizi yol geçen hanına çeviren, sağlık hizmetlerini piyasalaştırarak durma noktasına getiren AKP hükümetinin kendi vatandaşını yok saydığını Sayıştay raporlarından bir kez daha gördük.

"SAĞLIK GÜVENCESİ OLMADAN ÜLKEMİZE GELEN YABANCILARIN SAĞLIK BAKANLIĞI LEHİNE OLUŞAN ALACAKLARIN TAKİP VE TAHSİLİNİN YAPILMASI İÇİN KONTROL MEKANİZMASININ DERHAL OLUŞTURULMASI GEREKLİDİR"

Sigortası olmayan turiste karşı nasıl bir prosedür izlenmektedir? Bakanlık bu borcun takibini neden yapmıyor? Söz konusu borç özellikle hangi illerimizdeki hastanelerde gerçekleşmiştir? Kaç turist sigortası olmadan sağlık hizmetlerinden yararlanmıştır? Ülkemize gelen her bireyin elbette başımızın üstünde yeri var. Ancak herhangi bir güvencesi olmadan gelen tüm turistlerden de gerekli ücretlerin tahsil edilmeden gönderilmesinin kendi vatandaşımıza yapılan bir haksızlık olduğu kanaatindeyiz. Bu konunun derhal aydınlatılması gereklidir. Herhangi bir sağlık güvencesi olmadan ülkemize gelen yabancıların Türkiye'deki sağlık tesislerinde tedavi görmeleri sonucu Sağlık Bakanlığı lehine oluşan alacakların takip edilmesi ve tahsilinin yapılması için gerekli kontrol mekanizmasının derhal oluşturulması gereklidir. Bakanlık bu konuda sorumlu davranmalıdır."