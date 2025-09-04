Sağlık Bakanlığı'ndan Yerli Doku ve Hücre Bankacılığı Yönetmeliği

SAĞLIK Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 'Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı' sistemini uygulamaya aldı. Yeni sistemle, hastaların doku ve hücre ürünü ihtiyacı yerli üretimle karşılanacak, tedavi süreçleri dijital ortamda izlenecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından İnsan doku ve hücrelerinden elde edilen ürünler ve bu ürünler ile ilgili merkezler hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, artık ameliyat ve tedavilerde, ithal doku ve hücre ürünlerinin yerine hastaların kendi hücre ve dokularından veya uygun donörlerden alınan hammaddelerden elde edilen yerli üretim ürünler kullanılacak. Bu sayede bağışıklık sistemi reddi riski en aza indirilecek ve tedavi başarı oranları artırılacak. Ülke genelinde kurulacak olan Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezlerinde ürünler yerli imkanlarla üretilecek. Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezleri sayesinde yerli üretim kapasitesi artırılacak ve dışa bağımlılık büyük ölçüde azaltılacak.

ÜRETİM, UYGULAMA VE TEDAVİ SÜREÇLERİ DİJİTAL ORTAMDA İZLENECEK

Sağlık Bakanlığı, tedavilerin güvenli şekilde uygulanabilmesi için ürünlerin üretimden kullanım aşamasına kadar tüm sürecini dijital ortamda takip edecek. Geliştirilen takip sistemiyle, hangi ürünün hangi hastaya, nerede ve kim tarafından uygulandığı güvenli şekilde dijital ortamda kayıt altına alınacak ve izlenecek.

ÜRETİM GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

İnsan doku ve hücrelerinden elde edilen hammaddeler, yüksek biyogüvenlik standartları altında toplanacak. Üretim, Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) denetiminde gerçekleştirilecek. Böylece üretim güvenliği ve ürün kalitesi en üst düzeye çıkarılacak.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRILACAK VE YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLECEK

Kişiye özel tedavi ürünleri, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarla geliştirilecek. Bu sayede yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına da katkı sağlanacak. Geleceğin tedavisi olan kişiye özel üretilecek ürünler ile hastaların tedavi etkinliği üst seviyelere çıkarılacak.

VATANDAŞLAR ÜRÜN VE TEDAVİLERDEN KOLAYCA FAYDALANABİLECEK

Tedavi ihtiyacı hekimler tarafından belirlenecek ve reçetelenen ürünler hastane eczaneleri, yetkili merkezler ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. Hastaların ürün ve tedavilere erişimleri Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca güvenli ve uygun koşullarda sağlanacak.