Bakanlıktan yarıyıl tatilindeki öğrencilere yönelik 'beslenme' ve 'uyku düzeni' uyarısı

SAĞLIK Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkan yaklaşık 18 milyon öğrenciye yönelik beslenme, uyku düzeni, fiziksel aktivitelerle ilgili uyarılarda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini aldı. Bu dönemde beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, sosyal medya ve ekran süresinin kısıtlanması sağlıklı tatil için önerilenler arasında yer alıyor. Çünkü; tatilde iyi alışkanlıkların edinilmesi çocuğa fayda sağlarken, temel düzendeki belirgin sapmalar öğrencinin okul düzenine tekrar adapte olmasını geciktirebiliyor. Okul çağı, hızlı öğrenme, bilgi ve beceri kazanma dönemi olduğu gibi; alışkanlıkların da şekillendiği zamandır. Büyüme ve gelişme sürecinin devam ettiği bu dönemde alınacak koruyucu önlemler, çocuğun ileriki yaşlarında, genel sağlık durumu üzerinde etkili olabilecek yararlar sağlamaktadır. Yarıyıl tatili ve ara tatillerde rutin düzenin korunması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesi ise çocuğun okul başarısı açısından da önemlidir" denildi.

'YETERLİ UYKU VE DENGELİ BESLENMEYE DİKKAT EDİLMELİ'

Okul çağı çocuklarının tatil döneminde uyku saatlerini biraz esnetmeleri kabul edilebilir olsa da yaş gruplarına göre yeterli uykuyu (8-10 saat) uyumalarının oldukça önemli olduğu belirtilerek, "Ebeveynler bu süreci çocuklarıyla iletişim halinde planlamalıdır. Tatil dönemlerinde en yaygın görülen davranış değişikliklerinden biri düzensiz yemek alışkanlığıdır. Özellikle geç saatte yemek yemekten kaçınılmalıdır. Öğün düzeninin sağlanması, kilo kontrolünde ve kronik hastalıkların önlenmesinde değiştirilebilir risk faktörlerinden biridir. Sağlıklı bir yaşam için su çok önemlidir. Kafein içeren kahve türleri ve gazlı ve/veya şekerli içecekler yerine su, ayran, süt, kefir, salep gibi sağlıklı seçenekler tercih edilmelidir. Fiziksel aktivite ruh halini olumlu etkilemekte, stresi azaltmakta ve daha rahat uyumayı sağlamaktadır. Bu sebeple yarıyıl tatili, çocukların daha hareketli olmaları ve fiziksel aktiviteyi yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri için bir fırsat olarak kullanılabilir. Öte yandan, çocukların boş zamanlarının çoğunu ekran karşısında geçirme eğiliminde oldukları dikkate alınmalı, ebeveynler tarafından süreç kontrol edilmeli ve çocuklar, teknolojiyi keşif ve öğrenme amacıyla kullanmaları konusunda yönlendirilmelidir" ifadelerine yer verildi.