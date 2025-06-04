Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'nda KKKA Uyarısı

SAĞLIK Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) karşı dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin uyarılarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), kene tutunması veya keneyle temas sonucu bulaşabilen ve can kaybına yol açabilen bir hastalık. Türkiye'de 2002 yılında İç Anadolu Bölgesi'nde görülerek dikkat çeken ve 2003 yılında kesin tanısı koyulan KKKA vakaları, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'KKKA Vaka Bildirim Çizelgesi' ve 2011 yılında kullanıma sunulan web tabanlı 'KKKA Bilgi Sistemi' ile aktif olarak takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği referans laboratuvarlarda tanı konuluyor, hasta sevki ve hastalığın tedavisi için 19 bölgede merkezler görev yapıyor. Bakanlığın hazırladığı 'KKKA Vaka Yönetim Rehberi' ise bu yıl yürürlüğe girdi" denildi.

'İNSAN VE HAYVANLARDAN DA BULAŞABİLİYOR'

Hastalığın kene tutunması ya da keneyle temasın yanı sıra; viremik (kanda virüsün dolaşması) dönemdeki hayvanlar ve hasta kişilerin kan, doku ve vücut sıvılarıyla korunmasız temas sonucunda da bulaşabildiği belirtildi. Açıklamada, Kurban Bayramı döneminde KKKA vakalarına karşı dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

"KKKA hayvanlarda hastalık belirtisi göstermeden seyredebildiği için; hastalığın sık olarak görüldüğü bölgeler başta olmak üzere hayvanların kan, idrar gibi vücut sıvılarına ve dokularına çıplak el ile temas edilmemesi gerekiyor. Hastalığın bulaşmasını engellemek için eldiven kullanımı gibi gerekli koruyucu önlemler alınmalı; Kurban Bayramlarında kişisel korunma önlemlerine titizlikle uyulmalıdır. Kurban kesiminden önce başlayarak, temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Kene tutunan veya kene ile temas eden kişiler kendilerini en az 10 gün süreyle; hasta insan veya viremik dönemdeki hayvanların kan, vücut sıvıları ile doğrudan temas eden kişilerin ise kendilerini 2 hafta süreyle takip etmesi gereklidir. Bu süreçte halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtilerin görülmesi halinde, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta kene olup olmadığı kontrol edilmelidir. Vücuda kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden, uygun bir malzeme ile kene çıkarılmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Hastalığa yakalanan kişilerin kan ve vücut sıvıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişilerin gerekli korunma önlemlerini alması gereklidir."

'HER YIL 2 MİLYON KİŞİYE KKKA EĞİTİMİ VERİLİYOR'

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen stratejiler doğrultusunda, her yıl sağlık personeline ve topluma yönelik eğitim çalışmaları yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Toplumsal eğitimler son üç yılda vaka görülen veya o yıl içerisinde yeni vaka bildirilen yerleşim birimlerinde yüz yüze ve toplu şekilde yapılmaktadır. Bu kapsamda her yıl yaklaşık 2 milyon kişiye KKKA konusunda eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.