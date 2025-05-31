Sağlık Bakanlığı'ndan ATV Kazası Açıklaması: Ambulanslar 11 Dakikada Ulaştı

Sağlık Bakanlığı'ndan ATV Kazası Açıklaması: Ambulanslar 11 Dakikada Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazada ambulansların geç geldiği iddialarını yanıtladı. İlk ambulansın kaza yerine 11 dakikada ulaştığını belirtti.

SAĞLIK Bakanlığı, ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazada ambulansların geç geldiği iddiasına ilişkin, "İlk ambulans, yaralıların olduğu kaza yerine 11 dakika sonra varmıştır" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te meydana gelen ve ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazada ambulansların geç geldiğine dair iddialara yönelik açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Merkezimizden 5 ambulans yönlendirilmiştir. İlk ambulans, yaralıların olduğu kaza yerine 11 dakika sonra varmıştır. Solunum-nabzı olmayan Murat Aci'ye ilk müdahale olay yerinde yapılmıştır. 20 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen nabız geri döndürülememiş; ancak hasta genç olduğu için ambulansta da müdahaleye devam edilmiştir. Murat Aci, 25 dakikada hastaneye ulaştırılmıştır. Hastaneye varıncaya kadar geçen toplam süre 56 dakika olmakla birlikte; bu sürenin 45 dakikası hastaya müdahale ile geçmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı

Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'in ardından bir ayrılık daha yolda

Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'in ardından sürpriz bir ayrılık daha
'Şikayetvar çok denetimsiz bir yer' diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor!

Sadece bir linkle kabus yaşanıyor! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
Türk takımlarının UEFA'dan aldığı ödemeler açıklandı! İşte zirvede olan takım

Türk takımlarının UEFA'dan aldığı para açıklandı! İşte zirvedeki takım
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.