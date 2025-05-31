Sağlık Bakanlığı'ndan ATV Kazası Açıklaması: Ambulanslar 11 Dakikada Ulaştı

SAĞLIK Bakanlığı, ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazada ambulansların geç geldiği iddiasına ilişkin, "İlk ambulans, yaralıların olduğu kaza yerine 11 dakika sonra varmıştır" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te meydana gelen ve ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazada ambulansların geç geldiğine dair iddialara yönelik açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Merkezimizden 5 ambulans yönlendirilmiştir. İlk ambulans, yaralıların olduğu kaza yerine 11 dakika sonra varmıştır. Solunum-nabzı olmayan Murat Aci'ye ilk müdahale olay yerinde yapılmıştır. 20 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen nabız geri döndürülememiş; ancak hasta genç olduğu için ambulansta da müdahaleye devam edilmiştir. Murat Aci, 25 dakikada hastaneye ulaştırılmıştır. Hastaneye varıncaya kadar geçen toplam süre 56 dakika olmakla birlikte; bu sürenin 45 dakikası hastaya müdahale ile geçmiştir" ifadelerine yer verildi.