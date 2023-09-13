Sağlık Bakanlığı'ndan 13 Bin 435 Hekimin Görev Yeri Kura ile Belirlendi

SAĞLIK Bakanlığı Türkiye genelinde 13 bin 435 hekimin görev yerinin, kurayla belirlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 13 bin 435 hekimin görev yerinin belirlendiği 122'nci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalında noter huzurunda canlı olarak yayınlanan kura çekimiyle, 297'si yan dal uzmanı 1812'si uzman tabip ve 11 bin 623'ü tabip olmak üzere toplamda 13 bin 435 tabinin görev yeri belirlendi.