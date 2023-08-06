Sağlık Bakanlığı'na bağlı işçilerden de 40 saat çalışma talebi

TAMER ARDA ERŞİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu iş sözleşmesiyle işçilerin haftalık mesai saatini 45 saatten 40 saate indirmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan işçilerden de 40 saat çalışma talebi geldi.

İBB, DİSK ile yaptığı toplu iş sözleşmesiyle haftalık çalışma saatini 45'ten 40'a düşürdü. İBB'nin bu kararının ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde çalışan sağlık işçileri de mesailerinin 40 saat ile sınırlandırılmasını talep etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mail atan ve bir de mektup gönderen sağlık işçisi Cemal Tekbalkan, günlük çalışma sistemlerinde düzenleme yapılmasını ve haftalık çalışma saati sürelerinin İBB işçilerinde olduğu gibi 40 saate düşürülmesini istedi. Tekbalkan, taleplerini şöyle açıkladı:

"Çalışma saatlerimiz 2017 yılında değiştirildi. Günlük 7,5 olan çalışma saat sınırı 11'e çıkarıldı. Haftada 4 gün 45 saat çalışıyoruz. Ancak aynı yerde çalıştığımız devlet memuru haftada 40 saat çalışıyor. Örneğin haftada 5 gün çalışıyorsa, 08.00- 17.00 saatleri arasında çalışıyor. Ancak saat 16.00-08.00 arası çalışan memurlar da var ve bunlar günlük 16 saat çalışıyor, haftada 2 gece ve 1 gündüz geldiklerinde haftalık çalışma saatini doldurmuş oluyorlar. Bizde ise 45 saat çalışma var. Aslında bizdeki 11 saat sınırını kaldırsalar ve çalışma saatimizi 40'a indirseler biz de memurlarla aynı vardiya sisteminde çalışmış olacağız."

"Sağlık işçisi İBB işçisi kadar olamadı" diyen Tekbalkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mail attığını ve bir de mektup yazdığını dile getirerek, "Sağlık işçileri temizliğinden bilgi işleme kadar her yerde var. Bu kadar çalışma yerleri varken şu anda, çalışma barışının düzenlenmemesi sağlık çalışanlarını derinden etkilemektedir. Ayrıca üniversite hastaneleri dahil herkesin meslek kodlarına göre maaş alması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Tekbalkan'ın bu talebine ve mailine Sağlık Bakanlığı'ndan henüz bir yanıt gelmedi.