Sağlık Bakanlığı Heyeti Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü'nü Ziyaret Etti

Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nden (USHAŞ) bir heyet, Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü'ne ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında, doğumdan yaşlılığa kadar sağlıklı yaşamın sürdürülebilir olabileceği konuları ele alındı.

Türkiye sağlık turizmine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile iş birliği içerisinde yürütülen proje kapsamında USHAŞ heyetinin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen basın heyeti de Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü'nü keşfetti. Heyet öncelikle Klinik Konukevi'ni ziyaret etti. Konukevinde sağlıklı yaşlı takibi, evde bakım ve yatarak bakım hizmetleri hakkında bilgiler verildi. Daha sonra Güven G4 alanına geçen heyet G4'ün verdiği spor, spa, güzellik, estetik ve sağlıklı beslenme konuları hakkında bilgi aldı. Kişiye özel spa alanları ile beden ve ruh sağlığını destekleyici hizmet veren spor salonu büyük ilgi gördü.

Heyet turunu Cerrahi Tıp Merkezi gezisi ile tamamladı.