Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Hakkında İnceleme Başlattı

SAĞLIK Bakanlığı, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk'ün Ankara programı için tarifeli uçakla gittiği, makam aracını ise şoförle boş olarak gönderdiği iddiasına ilişkin müfettiş görevlendirerek, inceleme başlattı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk'ün, 6-11 Ekim tarihlerinde Sağlık Bakanlığı toplantılarına katılmak üzere tarifeli uçakla Ankara'ya gittiği, makam aracını ise şoförle boş olarak Ankara'ya gönderdiği iddia edildi. Asiltürk'ün, Ankara'daki temaslarını makam aracıyla gerçekleştirip, dönüşte aynı şekilde uçakla döndüğü, makam aracının da şoförle Diyarbakır'a gittiği ileri sürüldü. Sağlık Bakanlığı, söz konusu iddiayla ilgili müfettiş görevlendirerek, inceleme başlattı.