Sağlık Bakanlığı, artan kızamık vakaları için 81 il valiliğine genelge gönderdi

Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğine, kızamık vakalarının artması üzerine gerekli tedbirlerin alınması için 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, "Ülkemizde de son dönemlerde kızamık vaka bildirimleri yapılmaktadır. Bu nedenle kızamığa karşı alınabilecek önlemlerin bir kez daha hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğine, kızamık vakalarının artması üzerine gerekli tedbirlerin alınması için 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, "Ülkemizde de son dönemlerde kızamık vaka bildirimleri yapılmaktadır. Bu nedenle kızamığa karşı alınabilecek önlemlerin bir kez daha hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi. Türk Tabipleri Birliği de kontrolsüz göç ve Türkiye'de kızamık hastalığının giderek artması nedeniyle aşılama programının artırılması önerisinde bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın artan kızamık vakaları ile ilgili olarak 81 il valiliğine genelge gönderdiği öğrenildi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz'un imzasıyla 19 Haziran'da yollanan genelgede şunlar ifade edildi:

"Dünya genelinde son yıllarda yaşanılan aşı kapsayıcılığındaki düşüşler, zayıflamış kızamık sürveyansı ve COVID-19 nedeniyle aşılama faaliyetlerinde meydana gelen kesintiler ve gecikmelerin yanı sıra 2022 ve 2023 yıllarında devam eden vakalar, kızamığın dünyanın her bölgesinde tehdit olabileceği anlamına geldiği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilmiştir. Ülkemizde de son dönemlerde kızamık vaka bildirimleri yapılmaktadır. Bu nedenle kızamığa karşı alınabilecek önlemlerin bir kez daha hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur."