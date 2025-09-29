Sağlık Bakanlığı 15 Bin Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Başladı

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Sağlık Bakanlığı'nın 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için başvuruların başladığını duyurdu.

Ösym'den yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacağı belirtildi. Adayların, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabileceği, tercihlerin, 29 Eylül-0 6 Ekim tarihleri arasında yapılabileceği kaydedildi. Tercih işlemlerinin bugün saat 10.00 itibarıyla başlayıp, 6 Ekim'de saat 23.59'da sona ereceği bildirildi. Tercih işlemlerinin KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri kullanılarak bireysel olarak yapılacağı belirtildi.