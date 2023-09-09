Sağlık Bakanı: Yılın İlk 6 Ayında 1 Milyon 344 Bin 192 Kanser Taraması Yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılın ilk 6 ayında birinci basamak sağlık kuruluşlarında 1 milyon 344 bin 192 kanser taraması yapıldığını açıkladı. KETEM ve aile sağlığı merkezlerinde yapılan taramalar hakkında bilgi veren Koca, meme kanseri, serviks kanseri ve kolorektal kanser tarama sayılarını paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 2022'de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve Aile Sağlığı Merkezleri tarafından toplam 2 milyon 834 bin 15 kanser taraması yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından '3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası' kapsamında kanser tarama çalışmalarını açıkladı. Bakan Koca, "2022 yılında birinci basamak sağlık kuruluşlarında toplamda 2 milyon 834 bin 15 tarama yapılmıştır. Bu taramalardan 1 milyon 709 bin 455'i KETEM tarafından, 1 milyon 124 bin 560'ı Aile Sağlığı Merkezleri tarafından yapılmıştır. Meme kanseri tarama sayısı KETEM'de 833 bin 413 Aile Sağlığı Merkezlerinde 12 bin 458, serviks kanseri tarama sayısı KETEM'de 458 bin 451 Aile Sağlığı Merkezlerinde 218 bin 651, kolorektal kanser tarama sayısı KETEM'de 417 bin 591 Aile Sağlığı Merkezlerinde 893 bin 451'dir" dedi.

2023'ün ilk 6 ayında birinci basamak sağlık kuruluşlarında toplamda 1 milyon 344 bin 192 tarama yapıldığını kaydeden Koca, "Bu taramalardan 818 bin 664'ü KETEM tarafından, 525 bin 528'i Aile Sağlığı Merkezleri tarafından yapılmıştır. KETEM'de yapılan meme kanseri tarama sayısı 352 bin 341, Aile Sağlığı Merkezinde yapılan meme kanseri tarama sayısı 5 bin 558'dir. KETEM'de yapılan serviks kanseri tarama sayısı 241 bin 539, Aile Sağlığı Merkezinde yapılan serviks kanseri tarama sayısı 65 bin 505'tir. KETEM'de yapılan kolorektal kanser tarama sayısı 224 bin 784, Aile Sağlığı Merkezinde yapılan kolorektal kanser tarama sayısı 454 bin 465'tir" açıklamasında bulundu.