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Sağlık Bakanı Sürücüleri Ambulansların Peşine Takılmamaları Konusunda Uyardı

Sağlık Bakanı Sürücüleri Ambulansların Peşine Takılmamaları Konusunda Uyardı

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kazaya ait görüntüleri paylaşarak, sürücüleri, trafikte hızlı ilerlemek için ambulansların peşine takılmamaları konusunda uyardı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Nasılsa önümde ambulans var, bana bir şey olursa kurtarırlar'. İstanbul'da yaşanan bu kazanın benzerlerinden kaçınmak için trafikte ambulansın peşine takılmaktan ve takip mesafesi kuralını ihlal etmekten kaçınılmalı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kazaya ait görüntüleri paylaşarak, sürücüleri, trafikte hızlı ilerlemek için ambulansların peşine takılmamaları konusunda uyardı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasılsa önümde ambulans var, bana bir şey olursa kurtarırlar'. İstanbul'da yaşanan bu kazanın benzerlerinden kaçınmak için trafikte ambulansın peşine takılmaktan ve takip mesafesi kuralını ihlal etmekten kaçınılmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Sağlık

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Sağlık Haberler

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