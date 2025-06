Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye Sağlıkta Türkiye'yi Örnek Alınan Ülke Haline Getirdi

Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Gelişmiş ülkelerin hayal bile edemeyeceği bazı şeyleri yaptık"

"13 aşıyı ücretsiz yapan çocuklarına başka bir ülke yok"

BOLU - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Eskiden insanlarımız kalp ameliyatı olmak için bile başka ülkelere inerken bugün o ülkelerdeki insanlar her türlü sağlık hizmetini almak için Türkiye'ye gelir hale gelmişler" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Bolu'yu ziyaret etti. İlk olarak Bolu Valiliği'ne gelen Bakan Memişoğlu'nu, Bolu protokolü karşıladı. Cuma namazının ardından tarihi yukarı çarşı esnafını gezen Bakan Memişoğlu, arkasındaki heyetle birlikte vatandaşlarla sohbet etti. Şehirdeki hastaneleri ziyaret eden Bakan Kemal Memişoğlu, AK Parti binasında partililerle buluştu. AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek'le birlikte konuşma yapan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık sektöründe geldiği seviyeyi anlattı. Türkiye'de yalnızca tek ve çift kişilik, içinde banyo ve tuvalet bulunan hasta yataklarının sayısının 184 bin olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, 2002 yılı öncesinde bu sayının 10 binin altında olduğu ifade etti.

"23 sene çok kolay bir süreç yaşamadık"

23 sene boyunca kolay bir süreç yaşamadıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gerçekten Türkiye dünyada örnek alınan bir sağlık hizmeti sunuyor. Bunu biz dille söylüyoruz ama 23 sene çok kolay bir süreç yaşamadık. Türkiye bu süreci gerçekten inanılmaz bir liderlik süreciyle yönetti. Esasında hayallere sığmayan ve çoğu insanın düşüncesinde yer olmayan bir sağlık altyapısı ve sağlık hizmetine dönüşmüş ve gelişmiş durumdayız. Bunu belki çok anlatamıyoruz. Baktığınız zaman Türkiye'de 184 bin yatak kapasitesi sadece tek kişilik, çift kişilik, tuvaletli, banyolu hasta yatağı var. Bu yatakların hepsi son 20 senede yapılmıştır. 2002 senesinde bu yataklardan özel sektörde dahil 10 bin bile yoktu. 2002 senesinde insanlar sağlık sisteminde hizmet alma imkanını bulamıyordu. Neden? Çünkü 2002 senesinde her bir vatandaşımız ortalama 2 kez sağlıkla ilgili bir ihtiyacını karşılıyor. Bugün Avrupa'nın ortalamasının çok üstüne çıktı. Ortalama olarak 12.4 kez her bir vatandaşımız sağlıkçıya ulaşabilir halde. Eskiden insanlarımız kalp ameliyatı olmak için bile başka ülkelere inerken bugün o ülkelerdeki insanlar her türlü sağlık hizmetini almak için Türkiye'ye gelir hale gelmişler" dedi.

"13 aşıyı ücretsiz yapan çocuklarına başka bir ülke yok"

Koruyucu sağlık hizmetinde de Türkiye'nin ileri seviyede olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, "Sadece bir senede insanlarımıza 1 milyar kez dokunan bir sağlık hizmetinden bahsediyoruz. Ama bunu söylerken de şunu ifade etmek istiyorum. Tedavi tarafından değil aynı zamanda koruyucu tarafımızla çok gelişmiş durumdayız. Bugün 13 kalemde aşı yapıyoruz. 13 aşıyı ücretsiz yapan çocuklarına başka bir ülke yok. İlaçla ilgili bazen eleştiriliyoruz. Her birimizin bu buzdolabında yüzlerce ilaç var. Her birimizin en az iki tane mr filmi var. Onun için bunların başarmak hayal bile edilemezdi 20 sene öncesinde. 20 senede inanılmaz bir gelişim, inanılmaz bir başarı, inanılmaz bir gelişim yaptık. Bunları şu anda Avrupa'da veya gelişmiş ülkelerin hayal bile edemeyeceği bazı şeyleri yaptık. O yüzden de sağlık hizmetini daha iyisini yapmak için hep beraber çalışıyoruz" diye konuştu.