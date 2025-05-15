Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ildeki 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında vücut kitle indeksini ölçtürdüğünü açıkladı. Ayrıca, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için farkındalık oluşturma hedefinde olduklarını belirtti.

Bakan Memişoğlu'ndan 'vücut kitle indeksi' paylaşımı

ANKARA - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde başlatılan boy, kilo ve vücut kitle indeksi uygulamasına ilişkin, "81 ilde eş zamanlı başlattığımız uygulama kapsamında ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından 81 ilde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu. Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum. Çok eğlencelisiniz ancak fazla kilo konusu ciddi. 81 ilde eş zamanlı başlattığımız uygulama kapsamında ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm. Fazla kilolu kişileri Aile Sağlığı Merkezlerimize ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize yönlendirdiğimiz, ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti almalarını sağladığımız yeni uygulamamızı, bu konuda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için önemli bir adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, paylaşımında, Bakanlık yerleşkesi ve çevresinde yürüyüş yaptığı görüntülere de yer verdi. Yürüyüşü esnasında büfeden sigara satın alan bir vatandaşla sohbet eden Memişoğlu, vatandaşı Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurabileceğini kaydetti.

Paylaşımında yaptırdığı vücut kitle indeksi ölçümlerine de değinen Memişoğlu, "Biraz fazlamız varmış. İş başa düştü, her gün yürüyeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - Sağlık
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