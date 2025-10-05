Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gazze için Destek Mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Gazze'ye kulak verenlere, mazlumların sesini tüm dünyaya iletenlere, Türkiye'den ses yükselten tüm gönüllere selam olsun! Dualarımız seninle, kalplerimiz senden yana Gazze." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında yürüyüşten fotoğraflara da yer veren Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

