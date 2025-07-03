Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gazze'den getirilen hastalar hakkında açıklama
Türkiye, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de sağlık hizmetine ulaşamayan 4 hastayı tedavi için kabul etti. Sağlık Bakanı, hastaların durumunun yakından takip edildiğini duyurdu.
'HASTALARIN DURUMU TAKİP EDİLİYOR'
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'den Türkiye'ye getirilen 4 kişinin durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, "Türkiye, insanlığın vicdanıdır. İsrail'in insanlık dışı saldırıları sonucu Gazze'de sağlık hizmetine erişemeyen 4 Gazzeli kardeşimiz Türkiye'ye getirildi. Ankara Etlik Şehir Hastanemize sevk edilerek tedavi altına alınan hastaların durumu yakından takip ediliyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık