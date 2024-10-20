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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Denetim ve Reform Vurgusu

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Denetim ve Reform Vurgusu
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin denetimlerinin tam kapasiteyle sürdürüleceğini ve yapısal reformların gündemde olduğunu açıkladı. Denetimlerin gece-gündüz yapılacağı ve özel hastanelere yönelik reformların planlandığı belirtildi.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir. Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır" dedi.

'YAPISAL REFORMLAR BAKANLIĞIMIZIN GÜNDEMİNDE'

Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ile akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacağını vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da Bakanlığımızın gündemindedir. Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız. Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını da bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı Politika Sağlık

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