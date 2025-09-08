Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Çin Temasları

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao ile başkent Pekin'de görüştü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'in başkenti Pekin'de Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichoa ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Memişoğlu, "Dijital dönüşümden biyoteknoloji alanında üretime, Üreten Sağlık yaklaşımımızdan yenilikçi sağlık teknolojilerine, halk sağlığı politikalarımızdan geleneksel tıp eğitimi ve gelecek perspektifimize kadar geniş bir yelpazede birçok konu başlığını ele aldık" ifadelerini kullandı.

'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli' ile 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda attıkları adımları paylaştıklarını belirten Memişoğlu, "Görüşmemizin ülkelerimiz arasındaki sağlık iş birliklerine olumlu katkılar sunmasını diliyorum. Nazik ev sahiplikleri için Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichoa'ya ve heyetine teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.