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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Kilo Sorunumuz Var Ama Sağlık Merkezlerimiz Yok

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Kilo Sorunumuz Var Ama Sağlık Merkezlerimiz Yok
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, fazla kilolu kişilerin tespit edilmesi ve yönlendirilmesi için sağlık merkezlerinin eksikliğine dikkat çekti. Sağlıklı toplum ve sağlıklı Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaların önemine vurgu yaptı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, fazla kilolu kişilerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilmesine ilişkin, "Kilo sorunumuz var ama kiloyu çözecek sağlık merkezlerimiz yok. Toplum sağlıklı kalmalı. Biz sağlıklı toplum için uğraşıyoruz. Sağlıklı Türkiye için uğraşıyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Memişoğlu, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde; boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştirilmesi ve fazla kilolu kişilerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilmesine ilişkin, "Bizim bunu farkındalık haline getirmemiz amacıyla yapılıyor. Kilo sorunumuz var ama kiloyu çözecek sağlık merkezlerimiz yok. Toplum sağlıklı kalmalı. Biz sağlıklı toplum için uğraşıyoruz. Sağlıklı Türkiye için uğraşıyoruz. Onun için bu farkındalığı kilo anlamında da bağımlılık ve sezaryen anlamında da söylemeye devam edeceğiz. Sizlere de söyletmeye devam edeceğiz" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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