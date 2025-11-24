Sağlık Bakanı Memişoğlu: En Değerli Meslek Öğretmenliktir

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: EN DEĞERLİ MESLEK ÖĞRETMENLİKTİR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Türk Dünyasında Kadın ve Aile Sempozyumu'nda, konuşmasına, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı. 'Öğretmenler Günü'nün kendisi için çok anlam ifade ettiğini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Çünkü toplumu geliştiren ve geleceği oluşturan öğretmenlerin hakkı ödenmez. Bir öğretmenin eseri olarak burada konuşuyorum. 32 yıl ilkokul öğretmenliği yapmış, kendisini çocuklara, eğitime adamış bir annenin evladı olarak konuşuyorum. Öğretmenlik, aynı kadın gibi, başkalarını geliştirmek, onlar için adanmışlık demektir. Kutsal bir meslektir, aynı hekimlik gibi. Bu iki meslek başkaları için yaşar. Birisi başkasını iyileştirmek için, birisi başkasını geliştirmek için yaşar. Kendisi veya çevresi için değil, başkası için insanlık için yaşayan bütün öğretmenlerden rahmetli olanlara Allah rahmet eylesin, yaşayanlara minnetlerimi arz ediyorum. Öğretmen, aynı kadın gibi, toplumun değerlerini, toplumun geleceğini oluşturan en önemli meslek grubudur. Bugün baktığımız zaman özellikle toplumu geliştiren, gelişmiş olan toplumun en önemli mesleğidir. Bu meslek, geleceği inşa ediyor. Çocuklarımızın şekillenmesini, hayata alışmasını ve hayatı öğrenmesini sağlıyor. Onun için en değerli meslek öğretmenlik, eğitmenliktir" diye konuştu.

'ANNE VE KADIN, TÜRK TOPLUMUNUN EN DEĞERLİ ÖGESİNİ OLUŞTURUR'

Bakan Memişoğlu, toplumda kadının yerine dair şunları söyledi:

"Türk toplumu olarak geçmişten itibaren baktığınız zaman kadınına en önemli makamları mevkileri ve değeri veren bir medeniyetin varisleriyiz. Bu medeniyet, hep iyilik yapmış, hep barış sağlamış, hep gelişimi ön planda tutmuş. Biz hem sağlıkçılar, hem eğitimciler esasında Türk toplumunun en önemli unsurları olmuşuz. Bir örnek vereceğim. Kayseri'de 1202 yılında yapılmış Gevher Nesibe şifahanesine baktığınız zaman Kılıçaslan kızına sağlıkla ilgili tıp fakültesiyle nasıl değer verdiğini görürsünüz. Gevher Nesibenin şifahanesini ve tıp fakültesini incelediğiniz ve öğrendiğiniz zaman bu medeniyetin Türk toplumunun hem kadınına, hem sağlığına bundan bin yıla yakın süre önce, nasıl değer verdiğini görürsünüz. Bugün bize insanlığı öğretmeye çalışan bazı medeniyetlerin o tarihlerde insanları cadı ve sihirbaz diye yaktığı zamanlarda psikiyatri hastalarını müzikle tedavi etmeye odaklanmış bir üniversite görürsünüz. 1200 yılındaki bu medeniyette. Bu medeniyette kendi kız kardeşine ve kızına bir tıp fakültesi kurup ismini verecek bir medeniyet görürsünüz. Kadına nasıl değer verdiğini, kadını esasında en önemli kritik kararlarda sürece dahil eden bir medeniyet görürsünüz. Bu medeniyetin örneklerini de her yılda yaşarsınız. Daha Avrupa kadına seçme seçilme hakkı vermezken bu medeniyet, Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk, kadına seçme seçilme hakkı vermiştir. Bugün anne ve kadın, Türk toplumunun en değerli ögesini ve toplumu oluşturur."

HER HASTANEYE KREŞ VE ANAOKULU

Bakan Memişoğlu, 1,5 milyonluk sağlık ordusunun yüzde 57'sinin kadınlardan oluştuğunu da ifade ederek, "Yani kurumlar içinde en çok kadın çalıştıran bir kurumuz. Hem Milli Eğitim hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çalışanlarımıza özellikle de kadınlarımıza 'nasıl iyi bir çalışma ortamı oluştururuz' diye çalışıyoruz. Hastanelerimize kreş ve anaokulu konusunda planlamalar yapıyoruz. Biz her hastaneye anaokulu, kreş yapma çalışması içindeyiz. Çünkü anne, çocuğunu yanında, yakınında istiyor. Özellikle büyükşehirlerde planlama kapsamında çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmed Kavukcu, sunumu sırasında üzerinde çeşitli mesajların yanı sıra yüzlerce kişinin el izi bulunan pankartı kürsüde açıp, kadına yönelik şiddet konusuna dikkat çekti.