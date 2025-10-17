Sağlık Bakanı Memişoğlu, 69'uncu Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nde

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 69'uncu Türkiye Milli Pediatri Kongresi'ne katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Milli Pediatri Derneği tarafından düzenlenen 69'uncu Türkiye Milli Pediatri Kongresi'ne iştirak ettik. Çocuk sağlığına yönelik temel konu başlıklarının değerlendirildiği konferanslar ve paneller başta olmak üzere birbirinden farklı oturumların ve sunumların gerçekleştirildiği Kongre'de katılımcılarla bir araya geldik. Alanın uzmanlarının güncel bilgileri paylaştığı ve bilimsel tartışma iklimine katkı sağladığı Kongre'nin sağlık camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyor; Kongre Başkanı Sayın Enver Hasanoğlu'na, Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Sayın Ayhan Dağdemir'e ve alana katkı sağlayan her bir insanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı.