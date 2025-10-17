Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 69'uncu Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nde

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 69'uncu Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen 69'uncu Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nde çocuk sağlığına dair önemli konular değerlendirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kongresinin hayırlara vesile olmasını diledi.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 69'uncu Türkiye Milli Pediatri Kongresi'ne katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Milli Pediatri Derneği tarafından düzenlenen 69'uncu Türkiye Milli Pediatri Kongresi'ne iştirak ettik. Çocuk sağlığına yönelik temel konu başlıklarının değerlendirildiği konferanslar ve paneller başta olmak üzere birbirinden farklı oturumların ve sunumların gerçekleştirildiği Kongre'de katılımcılarla bir araya geldik. Alanın uzmanlarının güncel bilgileri paylaştığı ve bilimsel tartışma iklimine katkı sağladığı Kongre'nin sağlık camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyor; Kongre Başkanı Sayın Enver Hasanoğlu'na, Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Sayın Ayhan Dağdemir'e ve alana katkı sağlayan her bir insanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi

Test sonuçları belli oldu! İşte kanında uyuşturucu çıkan ünlüler
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Böyle evlilik teklifi mi olur? Kendine ölü süsü verdi, sevgilisi çılgına döndü

Evlilik teklifinin böylesi görülmedi! Yaptığına yapacağına pişman oldu
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.