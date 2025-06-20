Sağlık Bakanı Memişoğlu, "12 ayda da ertelenen raporlarını yenileme sürecini bitireceğiz"

Bakan Memişoğlu, "4 yıldır ertelenen ÇÖZGER, engelli ve ilaç raporlarının hızlıca yenilenecek"

Sağlık Bakanlığı desteğiyle Şam'a 300 yataklı hastane

BOLU - Bolu'da yeni 3 hastanenin yapılacağı müjdesini veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından Şam'da 300 yataklı Kalp Damar Hastanesi'nin inşaatı için protokoller imzalandığını duyurdu. Ayrıca Bakan Memişoğlu, geliştirilen sistemle COVID-19 pandemisi sürecinde 4 yıldır ertelenen ÇÖZGER, engelli ve ilaç raporlarının hızlıca yenilenmesini sağlanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ile birlikte Bolu'yu ziyaret etti. İlk olarak Bolu Valiliği'ne gelen Bakan Memişoğlu'nu, Bolu protokolü karşıladı. Valilik binasında Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın makamında gerçekleşen ziyarette, kentteki sağlık hizmetleri ve projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Bakan Memişoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bolu'da 400 yataklı yeni bir hastane inşa edileceği müjdesini veren Bakan Memişoğlu, 2002 yılında hizmete giren Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi için de 200 yataklı yeni bir acil durum hastanesinin yapılması hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Memişoğlu, COVID-19 pandemisi sürecinde ertelenen ÇÖZGER, engelli ve ilaç raporlarının güncellenmesi için MHRS sistemi üzerinden randevu alınarak bu raporların hızlıca yenilenmesi sağlanacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından Şam'da 300 yataklı Kalp Damar Hastanesi'nin inşaatı için protokoller imzalandığını Bakan Memişoğlu Bolu'dan duyurdu.

"Bu bölgenin merkezi olan Bolu'daki iş yükünün de azalacağını öngörüyoruz"

Bolu'da 3 yeni hastanenin yapımıyla alakalı müjde veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programımız kapsamında 49. ilimizi ziyaret ediyoruz. Biz, koruyan, gelişen, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle daha iyi sağlık hizmeti sunmak; Türkiye'yi sağlık alanında dünyanın en önemli ülkelerinden birisi yapmak için çalışıyoruz. Bolu, sağlık hizmetleri konusunda geçmişten beri kültürü olan, tıp fakültesi bulunan ve bunu en iyi şekilde sunan illerimizden bir tanesi. Ancak fiziki yapılar olarak yenilenmeye ihtiyaçları var. Bugün onları değerlendireceğiz. Sağlık hizmet sunumunu değerlendireceğiz. Merkez İzzet Baysal Devlet Hastanemizde, yerinde inşallah 400 yataklı, çok kısa zamanda insanlarımızın hizmetine sunacağımız hastanemizi planladık, yatırımı aldık. Çok kısa zamanda da projesini bitirip, inşallah inşaatına başlayacağız. Malum, biliyorsunuz orada kadın doğum bloğunun inşaatı devam etmekte. Onun da hızlandırma sürecini yaşadık. Bunun yanında fizik tedavi hastanemizi de yeniliyoruz. Orada bir müteahhit yenilenmesi oldu. O da inşallah Temmuz'da ihalesi yapılarak sağlık hizmetlerini en kısa zamanda sunar hale getireceğiz. Bunun yanında gerçekten İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, bölgemizin en iyi sağlık hizmeti sunan; sağlık çalışanlarını ve hekimlerini çok iyi yetiştirmiş, büyük hizmetler sunan, bilim ve araştırma da yapan bir hastanemiz. Bu da bölgemize hizmet veriyor. Bu hastanemiz de zamanında, 2002 yılında hizmete sunulmuş; kapasitesini artırarak şu anda yoğun şekilde sağlık hizmeti sunuyor. Orayla da ilgili yenilenme ve yapılanma sürecini planlayacağız. En azından yakın zaman için, 200 yataklı acil durum hastanesini yan tarafında planlamayı ve bir an önce de hizmete sunmak için projelendirmesini öngörüyoruz. Ama Bolu'muzun, sağlık hizmetleri anlamında altyapı olarak çok daha iyi yerlere gideceğinin buradan sözünü vermek istiyoruz. Tabii çevre illerimizdeki inşaatlarımız, hastane yapılanmalarımız arttıkça, gerçekten sağlık anlamında bu bölgenin merkezi olan Bolu'daki iş yükünün de azalacağını öngörüyoruz" dedi.

"Hızlı bir şekilde rapor alması için de bir sistem geliştirdik"

COVID-19 pandemisi sürecinde ertelenen çölyak, engelli ve ilaç raporlarının güncellenmesi için sistem geliştirdiklerini ifade eden Bakan Kemal Memişoğlu, "Malum, 2020 yılında bir COVİD süreci yaşadık. O COVİD sürecinden itibaren yaklaşık özellikle ilaç, engelli ve ÇÖZGER raporlarımızın sürelerini birer sene uzatarak 4 senedir uzatıyorduk. Bu sene yeni bir yapılanma ve planlamaya gittik. Özellikle MHRS'de bununla ilgili ayrı bir randevu sistemi geliştirdik. MHRS'ye girenler, ÇÖZGER, ilaç ve engelli raporlarıyla ilgili buradan randevu alıp, inşallah 9 ay ilaçlar için; 12 ayda da ertelenen raporlarını yenileme sürecini bitireceğiz. ve bunların hastanede özel, hızlı bir şekilde rapor alması için de bir sistem geliştirdik. Aynı zamanda biz de bu insanları arayarak raporlarının yenilenme sürecinde yardımcı olacağız. Böylece on milyona yakın insanımızın, dört senedir ertelenen bu raporlarını yenilemiş olacağız. Bu konuda da güzel bir uygulama örneği olacak. ve insanlarımızın raporlarını bir sene içinde yenilemiş olacağız" diye konuştu.

"Şam'da ve Halep'te örnek teşkil edecek iki hastanenin süreçlerini tamamlayacağız"

Sağlık Bakanlığı tarafından Şam'da 300 yataklı Kalp Damar Hastanesi'nin inşaatı için protokoller imzalandığını duyuran Bakan Memişoğlu, "Türkiye'de sağlık hizmetleri, sadece Türkiye'nin değil, diğer ülkelerden de insanlarımızın hizmet aldığı, aynı zamanda dost, kardeş ülkelere destek verdiğimiz bir sağlık hizmeti sunabilen kapasiteye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuda yeteneğe sahip olmuştur. Bugün kardeşimiz Suriye'ye de sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanmasında, Sağlık Bakanlığı olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak her türlü desteği veriyoruz. Şam'da ve Halep'te örnek teşkil edecek iki hastanenin süreçlerini tamamlayıp, oradaki kardeşlerimizin de iyi bir sağlık hizmeti alması için onlara desteklerimizi sunacağız. Dün protokolleri imzaladık. Çok kısa zamanda inşallah Şam'da sağlık hizmeti sunan 300 yataklı Kalp Damar Hastanesi'ni de Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin bir yansıması olarak, oradaki insanlara sağlık hizmeti sunar hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.