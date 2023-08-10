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Sağlık Bakanı: Malatya'daki Depremde Olumsuz Bildirim Yok

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği alandan ilgili birimlere olumsuz bildirim olmadığını, UMKE timlerinin bölgede tarama yapmak üzere görevlendirildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği alandan ilgili birimlere olumsuz bildirim olmadığını, UMKE timlerinin bölgede tarama yapmak üzere görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğünde depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Sağlık

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