Sağlık Bakanı Libya'daki sel felaketine yardım gönderiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Libya'da meydana gelen sel felaketinde etkilenenler için tıbbi malzeme, cihaz ve ekiplerin gönderileceğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Libya'da meydana gelen sel felaketinde etkilenenler için bakanlık olarak tıbbi malzeme, cihaz ve ekiplerin gönderileceğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Libya'da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla bakanlık olarak afet bölgesine ekip ve ekipman gönderiyoruz. Tıbbi sarf malzemeleri ve cihazlar, ilaçlar hazırlandı. 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor. Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.