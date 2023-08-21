Sağlık Bakanı Koca, Yozgat'taki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Kaza sonucunda 12 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere nakledilip tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden yaralılar için gereken her şey yapılmaktadır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dün gece Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otobüsün yaptığı kaza sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 14 ambulans ile hastanelere nakledilip, tedavi altına alınmıştır. 18 kişinin tedavisi devam etmektedir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır."