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Sağlık Bakanı Koca, Ümraniye'de vatandaşlarla bir araya geldi

Sağlık Bakanı Koca, Ümraniye'de vatandaşlarla bir araya geldi

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ümraniye'de esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. Bakan Koca, ilçedeki ziyaretine ilişkin görüntüleri içeren bir videoyu da paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ümraniye'de esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ümraniye'de esnaf ve vatandaşı ziyaret ettiğini belirterek, "Gençler heyecanlı, büyüklerimiz bugünden razı, yarından umutlu. Büyük milletiz, çok büyük." ifadelerini kullandı.

Koca, ilçedeki ziyaretine ilişkin görüntüleri içeren bir videoyu da "Ümraniye'de bir kez daha şahit olduk: Bu millet yarınlarına tıpkı bir eser gibi şekil vermesini bilir." sözleriyle paylaştı.

Videoda Bakan Koca'nın, vatandaşlara, "Devlet ve millet bir olarak felaketin yaralarını sarmak üzere seferber oldu. Defne Hastanemizi 57 günde faaliyete geçirdik. 'Hastane yok.' diyenlere; dün 1600'ün üzerinde hasta baktık." şeklindeki hitabı da yer aldı.

Kaynak: AA / Elif Küçük - Sağlık

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