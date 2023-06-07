Sağlık Bakanı Koca: SMA hastalığının istismarına tahammülümüz yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, SMA hastalığının istismar edilmesine tahammülleri olmadığını belirterek, faydası ispat edilmiş ilacın temin edildiğini söyledi. Ayrıca İstanbul'da yeni bir hastane kurulacağını ve hücre ve gen terapilerinin uygulanacağını açıkladı. Bakan Koca, ayrıca sağlıklı yaşam konusunda da önemli adımlar atacaklarını belirtti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "SMA konusunda son derece hassasız. Bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammülümüz yok. SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca, SMA hastalığındaki son gelişmelere ilişkin soru üzerine, "SMA konusunda son derece hassasız. Bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammülümüz yok. SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor. Gen terapisini SMA Bilim Kurulu kimlere uygulanabileceğini belirledi, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti. Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek. Ayrıca bu konuda önemli bir gelişme var. Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da yeni bir hastane kuruyoruz. Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak. Hastane ile aynı kampüste bir de hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesis bulunacak. Böylelikle ilacı kendimiz üretip, tedaviyi de kendimiz uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Koca, aile diş hekimliği uygulamasının 3 ilde pilot olarak başladığını hatırlatarak, "Şimdi tüm Türkiye genelinde başlatıyoruz. Yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planladık. Yaklaşık 8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak. Bu alanda halihazırda görev yapan diş hekimlerimize ilaveten yeni alımlar da yaparak bu sayıyı tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.